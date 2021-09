Insulti a Maignan, tifoso chiede scusa: “Commesso errore. Troppa birra e non ero in me”

Parla il tifoso colpevole degli insulti razzisti al portiere

Ha fatto molto discutere il filmato diventato virale sul web nel quale si vede un tifoso insultare pesantemente anche a sfondo razzista il portiere del Milan Mike Maignan in occasione della sfida di campionato di domenica scorsa contro la Juventus . Il fan bianconero è stato identificato dalla Digos di Torino e verrà punito con l'impossibilità di entrare allo Stadium a lungo.

Proprio i sostenitore della Juventus ha parlato dell'accaduto alla Voce di Rovigo come riportano diversi media. L'uomo, tale Davide Gabrielli, è stato anche espulso dallo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro al quale era iscritto: "Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra ", le sue parole. "Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco".

Una ammissione di colpe che, però, non rende meno grave l'atto compiuto. La speranza è che episodi simili non debbano più essere visti allo stadio e in qualsiasi altro luogo.