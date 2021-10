Insulti razzisti a Koulibaly: protesta social e Figc apre indagine

Brutto episodio al Franchi in Fiorentina-Napoli

Un episodio da condannare e da punire. Ennesimo atto di razzismo allo stadio. Questa volta all'indirizzo di tre giocatori del Napoli che, durante e dopo la sfida contro la Fiorentina , sono stati vittime di cori e insulti da una parte del pubblico del Franchi. La denuncia era arrivata prima in campo e poi fuori dal centrale difensivo Koulibaly che questa mattina ha spiegato via social quanto accaduto.

SFOGO - "Scimmia di merda. Putain de singe. Fucking monkey. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre. #NoToRacism"", questo il messaggio pubblicato da Koulibaly sui social per spiegare cosa è successo nel match contro la Fiorentina al suo indirizzo ma anche nei confronti di Anguissa e Osimhen.