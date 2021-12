Inter 45′ da paura e Roma al tappeto all’Olimpico

I nerazzurri hanno chiuso la sfida nel primo tempo grazie ai gol di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries

L'Inter ha dominato la Roma battendola all'Olimpico con il punteggio di 3-0. Primo tempo devastante dei campioni d'Italia che hanno confermato di essere dominanti e molto più squadra rispetto a quella di Conte della scorsa stagione. Brozovic il migliore in campo dell'Inter ma tutti gli undici di mister Inzaghi hanno svolto un lavoro certosino contro la Roma di Mourinho. Grande possesso palla ma soprattutto lucidità in zona offensiva dove hanno imperversato Dzeko e Correa. Il turco Calhanoglu sblocca il risultato al 15' con un gol direttamente dalla bandierina del corner, pallone tra le gambe di Rui Patricio. Il turco trova anche l'assist per Dzeko, che al 24' raddoppia. Il tris arriva al minuto 39 con Dumfries di testa su assist al bacio di Bastoni. Una nota stonata l'infortunio a Correa in avvio di ripresa, al suo posto Sanchez. Grande serenità dell'Inter nella gestione del match e vittoria in cassaforte. Nerazzurri secondi in classifica e Roma momentaneamente al quinto posto.