Inter, Adani in tackle: “Ecco cosa non ha saputo fare contro il Bologna”

Il commento dell'ex difensore sulla sconfitta dei nerazzurri in campionato

Notte fonda in casa Inter dopo il k.o. contro il Bologna nel match di recupero della 20esima giornata di Serie A. Dal potenziale +1 sul Milan al -2 in classifica che lascia i rossoneri in vetta e padroni del loro destino. Duro commento anche da parte dell'ex difensore Lele Adani ai microfoni della Rai a proposito della prova dei nerazzurri al Dall'Ara.