Inter, affari di mercato per 100 milioni con un club di Serie A

I nerazzurri osservano con attenzione tre calciatori

Il calciomercato invernale è pronto a vedere realizzati i primi colpi. Il 2022 partirà con diversi affari già chiusi e altri in dirittura d'arrivo. Ma la sessione di gennaio 2022 servirà anche per stabilire quelle che saranno le operazioni future. In tal senso, in casa Inter, ci sono in ballo tre acquisti per un giro di quasi 100 milioni di euro.