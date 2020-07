Inter, aggancio riuscito al secondo posto: Torino battuto in rimonta 3-1

A San Siro c’è un’Inter bella, ma solamente a metà. Il primo tempo si conferma punto debole per la squadra di Antonio Conte che non ingrana e va sotto contro un Torino solido e attentissimo in fase difensiva. I nerazzurri si rilanciano nella ripresa dove calano un tris che annichilisce le speranze dei granata e issa la formazione milanese in seconda posizione in classifica a pari punti con la Lazio. Per il Torino la lotta per la salvezza non può considerarsi conclusa, dato il cambio di passo di Genoa e Lecce alle sue spalle.

LA GARA

L’Inter fiuta l’opportunità di acciuffare il secondo posto in coabitazione con la Lazio. Eppure l’avvio di gara è da incubo. Dopo un buon tiro di Brozovic che impegna Sirigu per i nerazzurri, arriva la doccia fredda con una papera di Handanovic che sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trattiene un pallone in presa alta, lo lascia rimbalzare e si fa beffare da Belotti. La reazione dell’Inter è confusa e affidata prevalentemente a conclusioni da lontano. Young sfiora la porta in due occasioni e Godin manca di poco l’appuntamento con l’incornata vincente. Il Toro punge in contropiede e serve una prodezza di Handanovic su Ansaldi per salvare i padroni di casa da un vero tracollo. Nella ripresa è un’altra Inter. Al 48′ Lautaro serve Young con una sponda di testa perfetta e l’inglese trafigge Sirigu. Dopo tre minuti ecco il sorpasso con Godin, bravo a farsi trovare pronto sull’assist di Sanchez. Al 60′ Lautaro torna al gol con un tiro che trova la deviazione decisiva di Bremer. E’ la rete che fa calare il sipario sulla sfida. Finisce 3-1 per gli uomini di Conte, ora secondi in classifica.