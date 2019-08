Inter, allarme Godin: out per un infortunio alla coscia

Brutte notizie in casa Inter. Diego Godin, esperto difensore prelevato in estate dall’Atletico Madrid, è infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla coscia sinistra. L’uruguaiano è stato sottoposto quest’oggi agli esami clinici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, i quali hanno evidenziato per lui una distrazione muscolare del retto anteriore, con le sue condizioni che, come sottolinea il club, saranno monitorate di settimana in settimana.

Godin, reduce dalla Copa America, si era unito ai suoi compagni solamente lo scorso 22 luglio, due giorni dopo la sconfitta con il Manchester United in International Champions Cup.