Inter, Altobelli a ISP: “Sarebbe grave errore cedere Lautaro. Esplosione di Lukaku? C’è tanto di Conte”

Sandro Altobelli, soprannominato “Spillo”, è stato per anni il trascinatore dell‘Inter. Con la maglia nerazzurra uno scudetto vinto nella stagione 79/80 con Bersellini in panchina. L’ex attaccante del club meneghino ai microfoni di Itasportpress.it ha condiviso il suo pensiero sulla coppia di attacco Lautaro-Lukaku che incanta la squadra di mister Antonio Conte.

Altobelli, è giusto provare a ripartire o meglio dichiarare chiusa la stagione?

Mi affido alle autorità sanitarie e non ad altri. Se per loro va bene si giochi pure, ma riapriamo gli stadi solo quando la salute dei calciatori è garantita.

Meglio giocare a porte chiuse che non giocare affatto?

E’ inevitabile che si giochi inizialmente senza tifosi poi si vedrà. Certo il calcio senza i tifosi è un’altra cosa, ma dentro gli stadi vanno tante persone e allora se il rischio è alto meglio a porte chiuse.

Il coronavirus cambierà qualcosa nel vivere il calcio?

In tanti anni di carriera calcistica, mai mi è capitata di vedere una situazione del genere. Due mesi in casa senza uscire e un campionato fermo in inverno. Quando si riprenderà a giocare qualcosa cambierà, magari da questa vicenda molti potranno anche far tesoro di certi errori commessi in passato e non solo nel mondo del calcio. Abbiamo perso tante persone e anche chi era in prima linea come i dottori. Sono loro i veri eroi e non chi fa gol la domenica.

Se ripartirà il campionato chi vincerà lo scudetto?

Per la prima volta dopo tanti anni la classifica è ancora aperta e la Juve non si è messa in tasca il tricolore in primavera. La Lazio sta facendo un grande campionato e può vincere lo scudetto come i bianconeri. L’Inter ha tenuto testa alla Juve ma dopo la sconfitta sul terreno dei campioni d’Italia ha perso entusiasmo. E’ un campionato tutto da giocare e non è sicuro che lo vince la Juventus come tutti pronosticavano in estate. La Lazio è una squadra che da anni ha gli stessi calciatori ma mister Inzaghi oltre alla compattezza del gruppo ha anche quattro grandi fuoriclasse. Pronostico incerto.

L’Inter può fare a meno di Lautaro, o deve fare di tutto per tenerlo?

E’ un ottimo calciatore che si è inserito bene in squadra e si è anche ambientato bene a Milano. E’ costantemente servito bene dai suoi compagni e con Lukaku forma una coppia formidabile. L’Inter deve tenerselo a tutti i costi anche perchè è giovane. Capisco che è difficile rinunciare a 111 milioni ma Lautaro è il bomber del presente e del futuro nerazzurro. Venderlo sarebbe un grave errore.

Quanto c’è di Conte e di Lukaku nella sua esplosione?

Lukaku è arrivato a Milano dal Manchester United e non certo da una piccola squadra. Inoltre giocava in Premier League e non in un campionato qualsiasi, detto questo va riconosciuto a Conte il merito di averlo voluto e senza dubbio di aver accelerato il processo di ambientamento. E’ altrettanto vero che c’è molto di Conte nella sua esplosione in Serie A. Lukaku oltre ad avere qualità tecniche immense è anche un trascinatore.