Inter, altri due positivi al Covid-19: contagiati Nainggolan e Gagliardini

Dopo le recenti positività di Bastoni e Skriniar, arrivano altre positività al Coronavirus in casa nerazzurra. I giocatori risultati positivi sono Nainggolan e Gagliardini, dunque per Conte oltre ai problemi nella retroguardia arrivano brutte notizie anche per quanto riguarda il centrocampo. Considerate anche le positività al Covid-19 dei due milanisti Ibrahimovic e Duarte, il Derby di Milano è sempre più a rischio. La paura adesso è quella di ritrovarsi davanti ad un nuovo focolaio visti i 4 tamponi positivi nelle ultime ore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.