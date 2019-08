Inter, altro sgarbo di Marotta alla Juventus: c’è l’affondo per un obiettivo bianconero

Dopo Romelu Lukaku, ecco un altro sgarbo dell’Inter alla Juventus. Beppe Marotta è convinto e proverà il colpo per un centrocampista accostato spesso ai bianconeri. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, calciatore della Lazio.

Il serbo era un obiettivo anche del Manchester United ma il mercato della Premier League si è chiuso con un nulla di fatto. Ecco perché, per il classe ’95 accostato da tempo alla Juventus, le opzioni si sono ridotte e a sorpresa sarebbe spuntata l’Inter. Marotta, forte del grande colpo in attacco, sarebbe intenzionato a fare un altro sgarbo alla Juventus offrendo alla Lazio una cifra molto vicina alle richieste di Lotito. Appena risolta la situazione che riguarda Dzeko, altro obiettivo nerazzurro, infatti l’Inter avrà il via libera per cedere Mauro Icardi e Joao Mario e dalla cifra guadagnata si avrà il tesoretto per puntare al centrocampista biancoceleste.