Inter, altro stop: il Cagliari impone il pari, a San Siro è 1-1

L’Inter non sa più vincere. Dopo Atalanta e Lecce, anche il Cagliari impone il pareggio ai nerazzurri che rischiano così di salutare il treno dello scudetto e di essere scavalcati dalla Lazio. Le difficoltà degli uomini di Conte si materializza principalmente nel reparto avanzato, come dimostrato dal primo tempo. Gli ospiti soffrono sotto la pressione dei milanesi. Lukaku e Lautaro fanno prove generali per il gol, che arriva al 29′: il “Toro” con una perfetta torsione batte Cragno di testa. Eppure, nonostante il buon gioco e le tante occasioni, l’Inter non riesce a sfondare.

ASSALTO – Nella ripresa il Cagliari riprende coraggio. Handanovic deve mettere in angolo sul tiro-cross di Pellegrini, mentre Bastoni rischia l’autogol. L’Inter ha le sue chance con Sensi e Lautaro, chiusi da uno strepitoso Cragno, ma capitola in difesa sulla rasoiata dell’ex Nainggolan che capitalizza la ripartenza dei sardi da una palla persa da Godin. Nandez mette paura a San Siro, mancando il colpo dell’1-2, imitato poco dopo da Mattiello. Nel finale espulso Lautaro Martinez per insulti all’arbitro.