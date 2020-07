Inter, anche Milito nella Hall of Fame: “Un onore essere nella storia”

Il nome di Diego Alberto Milito si è legato indissolubilmente all’Inter da dieci anni. L’attaccante argentino è diventato l’uomo copertina della clamorosa tripletta del 2010, quando i nerazzurri conquistarono in un colpo solo campionato, Coppa Italia e Champions League. Sua la rete nella finale di coppa nazionale contro la Roma. Suo il gol scudetto nel match di Siena. Sempre sua la doppietta che ha issato la Beneamata sul tetto d’Europa.

RICONOSCIMENTO

I tifosi dell’Inter non si sono dimenticati di quei trionfi e hanno inserito anche il Principe nella Hall of Fame del club. Milito ha voluto ringraziare a modo suo i supporters per la scelta: “Ringrazio di cuore i tifosi nerazzurri. È un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell’Inter. Non finirò mai di ringraziare i tifosi nerazzurri per l’incredibile affetto che ancora oggi continuano a dimostrarmi. Forza Inter Sempre!”,