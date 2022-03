Inter, ancora Handanovic: rinnovo con ingaggio ridotto

Novità per il portiere nerazzurro

Da quanto si apprende da calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo con lo sloveno prenderà quota durante o dopo la sosta di marzo, motivo per il quale sono attese novità sostanziali entro fine mese. Handanovic vuole restare all'Inter e anche la società vuole lo stesso confermandolo nonostante l'arrivo a parametro zero dall'Ajax di André Onana. L'ex numero uno dell'Udinese firmerà un biennale a cifre inferiori a quelle attuali. Si parla di 3,5 milioni di euro netti a stagione. A luglio il portiere festeggerà 38 anni ma ancora resta una garanzia tra i pali del club nerazzurro e lo sarà anche per la prossima annata magari facendo crescere proprio il nuovo arrivato nel suo ruolo Onana.