Inter, Antonello annuncia: “Nuovo stadio nel 2027”

Parla il dirigente nerazzurro in merito al progetto sul nuovo impianto

FATTI - "Essenziale per garantire una ripresa per un nuovo slancio per il club e per la città è il progetto per il nuovo stadio di Milano e per il distretto dello sport entro il quale sarà inserito. La nostra ambizione è quello di costruire un impianto moderno, innovativo e all’altezza dei nostri tifosi e della città, che viva 365 giorni all’anno e infonda nuova linfa vitale verde e sportiva a tutto il distretto", ha detto con fermezza Antonello. "Presto sarà annunciato il progetto vincitore dello stadio e i prossimi passi che ci aspettiamo porti all’inaugurazione dell’impianto nel 2027". E ancora: "Ci auguriamo che tutte le discussioni politiche in corso oggi possano concludersi il prima possibile per partire con i lavori, è il momento di passare ai fatti perché tutti abbiamo bisogno di una nuova infrastruttura a Milano. È un progetto congiunto con il Milan, importante per i club ma anche per la città", ha concluso il dirigente dell'Inter.