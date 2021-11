Inter, Antonello: “Buona collaborazione col Milan. Sogniamo gli ottavi Champions”

L'Inter guarda con fiducia al futuro tra gli ottavi di Champions messi nel mirino e la questione stadio

L'Inter guarda con una certa fiducia al futuro. Infatti sembra sempre più certa la costruzione del nuovo stadio con l'inaugurazione fissata per il 2027. Alessandro Antonello, ad corporate dei nerazzurri, ha fatto il punto della situazione a Radio 24: "Se non incorriamo in intoppi particolari quella è la data per la chiusura della fase uno, poi ci saranno ulteriori tre anni per la seconda fase. L'obiettivo primario è arrivare ad avere il prima possibile un nuovo stadio. Il Real Madrid, nonostante il momento, ha avuto fortuna perché i lavori al Bernabeu sono proseguiti e la prima squadra ha continuato a giocare a Valdebebas. Posso dire che siamo un caso più unico che raro, Inter e Milan stanno collaborando e lo faranno in futuro, il derby dell’altra sera è stato un gran esempio. Non abbiamo avuto nulla da invidiare anche ai club inglesi, abbiamo giocato una gara di livello europeo. È stato fatto un gran lavoro dalle due società. Ottavi di finale? Li aspettiamo da tanto tempo, ci auguriamo che Simone Inzaghi possa portare questa gioia ai nostri tifosi. Poi ci sono tante implicazioni di natura economica, ma è importante la performance sportiva".