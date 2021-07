Inter, Antonello: “Con Socios tifosi parte attiva delle decisioni del club”

Le parole del CEO Corporate nerazzurro nel giorno dell'annuncio della partnership con Chiliz $CHZ

"Oggi è un giorno molto importante per il nostro club. Innanzitutto vorrei ringraziare Pirelli per la collaborazione di 26 anni, una sponsorship che penso sia stata unica nella storia del calcio e con cui abbiamo scritto la storia di questo club. Oggi annunciamo una nuova partnership con Socios.com: ci legano valori comuni e una visione strategica, che comprendono l'attenzione per la tecnologia, l'innovazione e soprattutto avere nostri i fans al centro fa parte del nostro DNA". Il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, ai microfoni di Inter TV, ha salutato così l'annuncio della partnership con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l'industria dello sport e dell'intrattenimento: Socios.com sarà il nuovo partner di maglia per la stagione 2021/2022.