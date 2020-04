Inter, Asamoah cuore d’oro: donati 20.000 dollari all’ospedale di Kumasi

L’emergenza Coronavirus riguarda ormai tutto il mondo, con numerosi personaggi del mondo dello sport che hanno deciso di sostenere la lotta al Covid-19 con generose offerte e donazioni. Tra questi anche l’esterno ghanese dell’Inter Kwadwo Asamoah, il quale, come riporta fcinternews.it, ha donato 20.000 dollari all’ospedale Komfo Anokye di Kumasi, dove è nato.

Proprio il nerazzurro, in un’intervista rilasciata qualche settimana fa, aveva sottolineato tutta la sua preoccupazione per la situazione sanitaria, sottolineando come probabilmente, nelle fasi iniziali, ci sia stata una sottovalutazione del problema, poi esploso con tutta la sua violenza. Un’emergenza che ha imposto lo stop a tutte le manifestazioni sportive nel nostro Paese.