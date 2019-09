Inter, Asamoah: “Juventus e Napoli? Non siamo in guerra con nessuno, ma…”

Terza vittoria consecutiva e primato in classifica per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, nella giornata di ieri, hanno piegato per 1-0 l’Udinese, con il momento della squadra di Antonio Conte che è stato commentato dal centrocampista Kwadwo Asamoah ai microfoni di Rai Sport.

OBIETTIVI – “Stiamo lavorando con impegno, ma mancano ancora tante partite, siamo solo all’inizio. Le tre vittorie conquistate sono comunque importanti per i nostri obiettivi. Lotta con Juventus e Napoli? Noi pensiamo ai nostri obiettivi, cercando di migliorarci di partita in partita. Non siamo in guerra con nessuno, ma vogliamo arrivare là in alto”.