Inter, Ashley Young non demorde: “Scudetto alla Juventus? I conti si fanno alla fine…”

L’emergenza coronavirus ha stravolto anche il mondo del calcio. Sempre maggiori dubbi sulla possibilità di riprendere i campionati. In Serie A sono tanti gli interessi, come è molta la voglia dei protagonisti di tornare a calciare il pallone. Parlando al Corriere della Sera, anche il neo acquisto dell’Inter Ashley Young ha voluto dire la sua con la speranza di ritornare presto a giocare e… sfidare la prima in classifica per la lotta al Tricolore.

SCUDETTO – Nonostante i segnali che arrivano non sono incoraggianti, l’inglese crede e spera nella ripresa con l’obiettivo piuttosto chiaro: “La Juventus ci ha sconfitto due volte? I conti li facciamo a fine stagione. Poi è vero, ci hanno battuto. Per un giorno però ciascuno di noi può essere quello che non è, in positivo o in negativo. Di certo in rosa hanno più esperienza di noi”.

PERSONALE – E in merito al suo approdo in nerazzurro: “Quando Conte mi ha chiamato ho sentito subito la sua passione, me l’ha trasmessa. Era un’opportunità e ho detto: ‘Vado lì, voglio far parte di qualcosa di grande’”, ha detto Young che poi su Conte ha aggiunto: “Non sta seduto un attimo, vederlo così coinvolto è una spinta per tutti. Ha una mentalità vincente, è un vincente nato. Per chi gioca in fascia fa gran parte del lavoro guidandoti. Passione, mentalità, combattente. Lotta per le partite, per i giocatori e per sé”. “Futuro? Amo l’Italia, Milano, il calore dei tifosi. Voglio restare e vincere”.

