Inter-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sarà Inter-Atalanta a concludere la 26^ giornata di Serie A con il Monday Night di questa sera, lunedì 8 marzo 2021. Si gioca a San Siro il big match delle 20.45 tra i nerazzurri di Conte e i bergamaschi di Gasperini. Una sfida che vale le zone altissime della classifica. Padroni di casa chiamati a rispondere a Milan e Juventus, ospiti che non vogliono perdere terreno per i posti che valgono la Champions.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

Squadra praticamente decise da parte dei due allenatori. L’Inter di Antonio Conte si affiderà a Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa. Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic in mezzo al campo. Due d’attacco formato dai soliti Lukaku e Lautaro Martinez con Sanchez in formissima pronto a dare una mano. L’Atalanta di Gasperini farà affidamento, invece, a Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Atalanta si giocherà, come detto, oggi, lunedì 8 marzo 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano a porte rigorosamente chiuse per via delle norme emanate dal Governo in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Ma esistono anche altre possibilità per non perdersi neppure un minuto della gara di campionato.

La sfida tra i nerazzurri di Conte e quelli di Gasperini sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’app scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

Esiste poi un’ultima alternativa a cui poter ricorrere, ovvero la piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell’evento.