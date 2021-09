Inter-Atalanta, dove vedere il match in diretta e streaming oggi

Calcio d'inizio alle 18

Si gioca oggi, sabato 25 settembre 2021 alle ore 18, la sfida tra Inter-Atalanta valida per la sesta giornata di Serie A. Big match a San Siro con i nerazzurri di Simone Inzaghi che ospitano la Dea di Gian Piero Gasperini per quella che sarà una delle gare più importanti del weekend di campionato.

Inter-Atalanta si giocherà sabato 25 settembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il calcio d'inizio della gara valida per la sesta giornata di Serie A è previsto per le ore 18. L'arbitro sarà il signor Maresca.

Il big match tra Inter e Atalanta di questo sabato potrà essere visto su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e il Tim Vision Box.