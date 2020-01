Inter-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 11 gennaio

Inter-Atalanta, si gioca alle 20,45 a San Siro la sfida valida per la 19^ giornata di Serie A. Gara che si annuncia spettacolare tra la migliore difesa del campionato e il miglior attacco. Conte sfida Gasperini, ex dal dente avvelenato.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni – Qualche defezione per l’Inter senza Barella e Skriniar squalificati. Spazio a Bastoni con Godin e de Vrij. Torna Sensi dall’inizio in mezzo al campo con Brozovic e Gagliardini. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez solito duo. L’Atalanta si presenterà a San Siro con Gomez, Iilicic sicuri in avanti. Zapata recuperato potrà essere della gara forse a partita in corso. Torna Gollini tra i pali.

Inter-Atalanta streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Inter-Atalanta è fissato alle ore 20,45 di sabato 7 dicembre. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, l’emittente streaming che ha in esclusiva tre partite di Serie A per ogni turno, e DAZN 1 sul canale 209 di Sky Sport. Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l’anticipo in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook scaricando l’applicazione.