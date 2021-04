Inter, Barella assente col Cagliari ma col futuro già deciso

Presente e futuro dell’Inter. Nicolò Barella, centrocampista sardo dei nerazzurri, si candida ad essere nuovo leader e bandiera del club di Milano. Arrivato dal Cagliari, il giovane talento si è preso subito la scena a San Siro conquistando mister, tifosi e anche la Nazionale di Roberto Mancini.

Ecco perché, la dirigenza del club ha già deciso cosa fare di lui. Per Barella è pronto un ruolo da leader che potrebbe presto evidenziarsi con la fascia da capitano, ora al braccio di Samir Handanovic. L’Inter pensa a mettere in tasca lo scudetto in questa stagione, ma non appena la matematica sarà dalla sua parte, si andrà a pensare al futuro. Un futuro che vede proprio il giovane centrocampista sempre più nerazzurro. Adeguamento di contratto e ruolo da capitano.

Prima, però, c’è da interrompere 10 anni di insopportabile digiuno dal Tricolore. La missione sembra sempre più vicino alla sua riuscita…