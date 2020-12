Inter, Barella: “Dispiace segnare al Cagliari. In gol grazie a una fasciatura”

L‘Inter non sbaglia: tre gol e altrettanti punti ottenuti nella difficile trasferta di Cagliari. I nerazzurri faticano nel primo tempo, ma nella ripresa si sbloccano nell’ultimo quarto d’ora. Decide una rete di Nicolò Barella, ex della gara, con le sue 100 partite con i sardi. Il centrocampista ha siglato il gol del pari e ha realizzato l’assist per la rete di D’Ambrosio.

LE PAROLE DI BARELLA

Lo stesso Barella ha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN: “Questo è sempre un campo difficile. E’ una bella vittoria per la squadra. Ci sono momenti difficili da superare giocando da squadra: è quello che ci riesce meglio. Devo migliorare in molte cose. Ho segnato grazie alla fasciatura alla caviglia (ride ndr.). Mi è dispiaciuto segnare al Cagliari. E’ sempre emozionante giocare qui. Sono un professionista e devo giocare queste gare”.