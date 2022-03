Inter, Barella ha riacceso il motore. Score pazzesco contro la Salernitana

Il centrocampista dell'Inter è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

Due assist al bacio per le prime due reti di Lautaro Martinez e poi l’avvio dell’azione del terzo, del quarto e anche del quinto gol nerazzurro. Un Nicolò Barella “totale” trascina l’Inter alla vittoria con la Salernitana e si prende con merito il titolo di MVP, secondo i dati Opta, della 28ª giornata di Serie A TIM. Una prestazione eccellente quella del centrocampista sardo e della Nazionale di Mancini, che in questo marzo sta ritrovando la forma fisica e la fiducia dei tempi migliori. Con i due “gioielli” forniti nel venerdí sera di San Siro, Barella è arrivato a quota nove assist in questa Serie A, suo nuovo record di passaggi vincenti in una singola edizione del massimo campionato (superati i sette della scorsa stagione). Solamente un altro azzurro, Domenico Berardi (11), ha collezionato più assist nel torneo in corso rispetto alla colonna dell’Inter.