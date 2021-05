Inter, Barella operato al naso: a rischio contro l’Udinese

Attraverso un comunicato, l'Inter ha annunciato l'operazione al setto nasale di Barella

Come riporta Sky Sport, rimarrà fuori dai campi per qualche giorno, per questo la sua presenza contro l’Udinese è a rischio, soprattutto alla luce di un impegno senza obiettivi che potrebbe solo mettere a rischio l’incolumità dell’ex Cagliari. Nessun dubbio invece per gli Europei: Barella sarà presente nella lista dei 26 convocati di Roberto Mancini.