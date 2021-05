Italia, Barella: “Sono grato e riconoscente a Mancini perchè…”

Il pensiero del centrocampista campione d'Italia

Nicolò Barella è senza dubbio uno dei principali protagonisti della scalata dell'Inter verso il diciannovesimo scudetto. Il centrocampista ha rilasciato una intervista a France Football dove esprime il suo pensiero sulla squadra partendo da mister Conte: "Ha le sue linee guida, quelle che conosciamo da anni. Basta guardare le partite, si vede. E' bravo in tutto, non solo mentalmente, ma anche per tattica, in allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L'anno scorso eravamo una squadra di Conte; quest'anno siamo la squadra perfetta di Conte".