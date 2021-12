Inter, Barella: “Vogliamo la seconda stella sul petto. Rinnovo Brozovic? Ama questi colori”

Le parole del centrocampista nerazzurro tra presente e futuro

Sul suo rapporto con Brozovic: "Quando rinnova il contratto in scadenza? Siamo tanto amici perché non parliamo mai di queste cose, in generale di calcio. Io so che Brozovic è molto legato a questi colori, la dimostrazione è nel modo spettacolare in cui sta giocando. Ama l'Inter, ha dato tantissimo per questa squadra. E l'ha fatto anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente".