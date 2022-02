Inter, Bastoni cuore nerazzurro: “Mai al Milan e sul derby dico che…”

Parla il difensore nerazzurro verso il derby del weekend

Si avvicina il weekend di Serie A dove l'attenzione sarà tutta o quasi al derby di Milano. Il difensore dell'InterAlessandro Bastoni ha parlato a DAZN in vista del big match.

DA PICCOLO - "Fortunatamente le partite le guardavo con mio papà che è interista e quindi non c’erano grandi discussioni. Uno dei miei fratelli è romanista, innamorato perso di Totti: non è mai stato un ‘rivale’. L’altro odia il calcio, tanto è vero che è venuto solo una volta a vedermi giocare, quando ero all’Atalanta: a San Siro non ha mai messo piede", ha raccontato con grande simpatia Bastoni.

ATTUALITA' - Dall'infanzia al presente con la gara che potrebbe decidere le sorti della stagione in Serie A: "Sicuramente è fondamentale non perdere punti con le piccole per avere il tesoretto negli scontri diretti che possono finire in qualsiasi maniera. Manca un girone, è presto; l’anno scorso non eravamo neanche in vetta e alla fine abbiamo vinto con dieci punti di scarto. Ovviamente sarà importante non perdere".

FRECCIATA - Infine una piccola stoccata ai rivali per quanto riguarda il futuro: "Se andrei al Milan in futuro? Direi assolutamente no, poi sono scelte. Per quanto mi riguarda, non c’è neanche lo 0,1% di possibilità che faccia questa scelta".