Inter, Bastoni: “Non so come fermare Ronaldo ma proverò a metterlo in difficoltà”

Alessandro Bastoni, 21enne difensore dell’Inter ha presentato il big match di domenica a San Siro contro la Juventus (diretta alle 20.45 su Sky Sport) ai microfoni di Sky Sport. “Ho giocato questo incontro 3-4 volte, ma provo sempre le stesse sensazioni – ha raccontato in esclusiva a Sky Sport -. È un big match ed è un onore giocarlo. Cosa abbiamo imparato dalla doppia sconfitta dell’anno scorso? Sono tanti anni che la Juve vince lo scudetto, il nostro percorso è iniziato l’anno scorso con l’arrivo di Conte. Stiamo giocando tanto a causa del Covid, non guardiamo la classifica. Sicuramente proveremo a metterli in difficoltà“.

Dopo l’incrocio a San Siro mancherà ancora oltre un girone per assegnare il titolo, ma è inevitabile tracciare la griglia di partenza per lo scudetto: “Sicuramente la Juventus è ancora la favorita, vincono da parecchio tempo. Sta a noi e alle altre squadre provare a fermarli”. Una big da affrontare con un fuoriclasse d’eccezione: “Come si ferma Cristiano Ronaldo? Non lo so, ha vinto cinque Palloni d’Oro. È un lavoro che dobbiamo fare di squadra: stiamo crescendo e siamo un bel gruppo. Loro sono una grande squadra, ricordiamo che non c’è solo CR7″. Sarà un banco di prova importante per il reparto difensivo: “Sono gli episodi a decidere le partite, ne abbiamo avuti diversi contro tra rigori e altro. Noi giochiamo in modo aggressivo, abbiamo alzato il baricentro e concediamo, ma il nostro obiettivo è farlo il meno possibile”.