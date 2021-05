Inter, Bastoni: “Rinnovo fino al 2024? Un sogno e spero di restare a lungo”

Il difensore classe 1999, ha prolungato il suo contratto con l’Inter per altre tre stagioni

Non solo addi all'Inter ma anche conferme importanti. I tifosi nerazzurri dopo aver perso il tecnico Antonio Conte, in futuro potranno ammirare a San Siro il difensore Alessandro Bastoni. Pochi giorni dopo aver alzato al cielo il suo primo trofeo con la maglia nerazzurra, il calciatore è pronto a scrivere nuovi importanti capitoli: da oggi, infatti, è ufficiale il prolungamento del suo contratto con il club fino al 30 giugno 2024. Acquistato dall'Inter nell'estate del 2017, Bastoni ha fatto il suo esordio in nerazzurro il 28 settembre 2019, un debutto da titolare nel successo contro la Sampdoria, dimostrando da subito tutte le sue qualità. “È stato emozionante, aspettavo questo giorno da tanto”