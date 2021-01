Inter-Benevento streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Inter-Benevento si gioca oggi, sabato 30 gennaio 2021, alle 20.45 per la 20^ giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Padroni di casa alla ricerca del primo posto. Lotta serrata con i cugini del Milan. Ospiti che proveranno a fare il colpaccio.

Inter-Benevento, le probabili formazioni

Pochi dubbi per le due squadre. L’Inter di Conte dovrebbe scendere in campo con Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Il Benevento di Inzaghi, invece, si affiderà a Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

Queste nel dettaglio le scelte dei due mister:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Benevento è in programma per oggi sabato 30 gennaio 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano, senza la presenza del pubblico sugli spalti per le norme anti-Covid. Calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45. La gara tra Inter e Benevento sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile tramite una smart tv da cui scaricare l’applicazione del servizio. In alternativa, si potrà ricorrere all’utilizzo di dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per rendere smart il proprio televisore e, dunque, usufruire dell’app di DAZN, utilizzabile anche sulle console Playstation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso il decoder di Sky Q.

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno seguire la partita sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite).

Per chi volesse vedere la gara valida per 20^ giornata di campionato tra Inter-Benevento in streaming, questo sarà possibile collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale di DAZN o scaricando l’app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.