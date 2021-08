Inter, Bergomi: “Adesso un’altra punta oltre Dzeko che ha 35 anni”

Bergomi dà poi il proprio parere su Dumfries che prende il posto di Hakimi

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha detto la sua sul momento che attraversa il club nerazzurro che ha dovuto cedere calciatori importanti trovandosi in difficoltà finanziarie. «Non è una sorpresa per me questa estate pazza: se Oriali fa certe dichiarazioni dopo lo scudetto e poi va via Conte, è chiaro che ti aspetti di perdere altre pedine importanti -riporta la Gazzetta dello Sport-. Che Hakimi fosse destinato a partire si era capito subito e, anche su Lukaku, era prevedibile un assalto di una big di Premier: come ci si può illudere di resistere a certe cifre? Ora, però, assistiamo ai primi acquisti, mi aspetto un’altra punta. Se a destra hai preso un profilo perfetto per il gioco di Inzaghi come Dumfries e Dzeko è una garanzia a certi livelli, ora serve un attaccante... diverso. Dzeko e Lautaro sanno lavorare bene la palla, andare incontro, difendere, ma cosa manca a loro? La profondità. Nessuno fa gli strappi devastanti di 30 metri di Lukaku. Questo reparto va completato con un giocatore che corra in avanti. A Dzeko non si chiede di avere lo stesso status di Lukaku, ma i 35 anni non sono per lui un problema: io penso che sia serio, stia bene, sia fisicamente che mentalmente, e che possa giocare con continuità. Aggiungo, però, che da solo non può bastare».