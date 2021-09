Inter, Bergomi: “Troppo accanimento su Handanovic. Barella da blindare”

Giuseppe Bergomi analizza il momento dell'Inter, chiamata a decidere sul futuro di Handanovic e Barella

In casa Inter è tempo di riflessioni sulle prossime mosse sul mercato. I nerazzurri, infatti, stanno valutando se investire su un nuovo estremo difensore alla luce delle ultime prove non esaltanti da parte di Samir Handanovic. L'ex capitano Giuseppe Bergomi analizza la situazione in un'intervista a Il Giornale: "È un buon portiere, un leader e tutto questo scetticismo lo trovo esagerato, non se lo merita. I portieri a turno sbagliano tutti, ci sta l’errore, ma mi sembra un accanimento esagerato. L’Inter in futuro dovrà ripensare a partire senza di lui ma tranne l’errore con il Verona non mi sembra di dargli altre colpe". Poi un commento sul rendimento di Nicolò Barella: "È un centrocampista di livello mondiale, l’Inter se lo deve tenere stretto, è un ragazzo di sani principi e dai valori etici e morali grandissimi. Può diventare il capitano dei nerazzurri".