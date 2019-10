Inter, Biraghi: “La mancata vittoria col Parma ci servirà da lezione”

Un match tosto, chiuso con un pareggio che lascia qualche rimpianto. Cristiano Biraghi nel post-partita ai microfoni di Inter TV e Sky Sport ha raccontato le sue sensazioni sul match: “Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere. Purtroppo abbiamo preso questi due gol in 5 minuti e in generale nel primo tempo non abbiamo fatto quello che volevamo. Nel secondo tempo la reazione è stata importante e ci servirà anche per il futuro. Peccato non aver vinto, ma ci servirà da lezione. Cerchiamo sempre il massimo, purtroppo le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarle; a Brescia dovremo essere un’Inter più simile a quella del secondo tempo. Loro sono un’ottima squadra, compatta e aggressiva ma noi andremo là per vincere”.

“Siamo l’Inter e soprattutto in casa vogliamo vincere sempre. L’errore non è mai del singolo, quando si subisce gol è colpa di tutti. Ci dispiace perché i due gol sono arrivati da errori nostri come contro il Sassuolo”.