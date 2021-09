Inter-Bologna, dove vedere il match in diretta e streaming

Si gioca alle 18 la sfida di campionato

Inter-Bologna si gioca oggi, sabato 18 settembre alle ore 18.00 per la quarta giornata di Serie A TIM. I nerazzurri ospitano i rossoblù di Mihajlovic e dell'ex Arnautovic e devono provare a trovare i tre punti dopo lo stop della scorsa gara contro la Sampdoria terminata in pareggio.

L'anticipo delle 18 tra Inter-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.