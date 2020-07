Inter-Bologna: le formazioni ufficiali

L’Inter fiuta l’occasione giusta per ricucire il distacco rispetto alla Lazio, sconfitta ieri in casa dal Milan. I nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro e cercano i tre punti per rilanciarsi e mettere nel mirino gli uomini di Simone Inzaghi. Non sarà un compito semplice perché i rossoblu sono una squadra ostica e sono ancora in lotta per agguantare una posizione valida per l’accesso alla prossima Europa League. Fischio d’inizio alle ore 17.15.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte di Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Sansone