Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

Inzaghi lancia dal 1' Dumfries e Correa contro il Bologna

Torna a San Siro l'Inter che dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, si rituffa in campionato. Contro il Bologna, Inzaghi sceglie la coppia d'attacco tutta argentina composta da Lautaro Martinez e Correa. Sulla corsia destra Dumfries dal 1'. Vecino al posto di Calhanoglu, affaticamento per Vidal che non è disponibile. Mihajlovic si affida all'ex interista Arnautovic, con Sansone-Soriano-Skov Olsen alle sue spalle.