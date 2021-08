Inter, Boninsegna: “Dzeko non è un attaccante. Evitare i confronti con Lukaku”

L'ex bomber nerazzurro però ha fiducia nel bosniaco

Un gol al debutto con la nuova maglia dell'Inter. Si è presentato così il centravanti Dzeko che è piaciuto per come si è subito messo al servizio della squadra con sponde e aperture. L'ex bomber nerazzurro Roberto Boninsegna alla Gazzetta dello Sport dice la sua sul bosniaco autore della seconda rete della squadra di Inzaghi alla Dinamo Kiev."Presto per dirlo, servono altre prove e partite ufficiali per capirne di più, ma io posso dire che Dzeko a me è sempre piaciuto. Parlo proprio di caratteristiche fisiche e tecniche: non guardate l’età, ma il giocatore. Parliamo di un attaccante nel vero senso della parola, può sembrare banale ma non lo è. È uno che impegna il difensore, lo fa sudare, fa reparto, gioca di sponda e vede pure la porta. In pratica, fa tutto: non ce ne sono molti così».