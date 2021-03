Inter, Bonolis provoca: “I nerazzurri non rubano l’occhio? No, non rubano proprio…”

Come al solito Paolo Bonolis corre in difesa della sua amata Inter e respinge le accuse che molti critici pallonari hanno dedicato all’estetica del gioco espresso dalla banda Conte. Bonolis è intervenuto a Radio Radio per commentare la questione: “Per tradizione l’Inter non ruba niente, neanche l’occhio. La squadra di Conte deve portare a casa più punti possibile da qui al termine del campionato. Questo è il pericolo più grande sul cammino che divide l’Inter dal tricolore. Per il resto credo che la formazione sia sufficientemente quadrata per provare a non perdere punti strada facendo”. Bonolis sa l’importanza di ogni singolo match: ” Ogni partita o ti dà o ti toglie punti. Quindi bisogna giocarsele tutte quante perché sono importanti per arrivare a quello che è l’obiettivo di qualunque squadra abbia una rosa e una società importante”.

