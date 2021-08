Inter, Bordon a ISP: “Se parte Lukaku prenderei Zapata e non Vlahovic. Per lo scudetto…”

L'Inter potrebbe andare in Premier League diventando il calciatore più pagato

L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon ha condiviso il suo pensiero su Romelu Lukaku che sembra dover togliersi la casacca nerazzurra per andare al Chelsea. Pallottola, una vita in nerazzurro e il Mondiale '82 come terzo portiere, a Itasportpress sostiene che la cessione di Big Rom è pesantissima ma non decisiva per lo scudetto.