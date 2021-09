Inter, Bordon e tre ex campioni d’Italia ’79/’80 a Levico in Trentino

Gli aneddoti del dodicesimo scudetto nerazzurro saranno svelati da Bordon e altre bandiere dell'Inter

C'è grande attesa a Levico Terme, località turistica trentina della Valsugana, per l'arrivo di cinque ex calciatori dell'Inter. Le emozioni che regalava il calcio degli anni '70 si potranno rivivere venerdì 1 ottobre alle 18 al teatro oratorio in via Monsignor Caproni. A Levico Terme arriva Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter e della nazionale italiana, accompagnato dagli ex campioni nerazzurri Carlo Muraro, Giancarlo Pasinato, Nazzareno Canuti e Alessandro Scanziani per la presentazione del libro "In presa alta".