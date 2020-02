Inter, Borja Valero: “Il ko con la Lazio? Già alle spalle, noi vogliamo vincere…”

Il successo in Europa League è servito all’Inter per lasciarsi alle spalle il ko con la Lazio. Del momento dei nerazzurri, a Sport Mediaset, ha parlato il centrocampista Borja Valero.

VINCERE – “E’ stata una vittoria importantissima, dovevamo portare a casa un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e per poter preparare a meglio le sfide che ci aspettano. Il ko con la Lazio? E’ già alle spalle, durante una stagione qualche sconfitta può capitare. Noi speriamo di poter vincere qualcosa, ci penso da inizio stagione. Eriksen? Aveva bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nostro calcio e all’allenatore: ieri ha dimostrato di essere a un buon livello”.