Inter-Brescia streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Inter-Brescia, si gioca oggi 1 luglio alle 19.30 a San Siro il match valido per la 29^ giornata di Serie A. Nerazzurri e Rondinelle si affrontano a porte chiuse in una gara che si prospetta dura e sofferta per entrambe. Obiettivi diversi ma stessa voglia di portare a casa i tre punti. Antonio Conte vuole avvicinarsi alla vetta della classifica e rispondere a Juventus e Lazio; Diego Lopez, dal canto suo, vorrebbe una reazione in ottica salvezza.

Inter-Brescia, le probabili formazioni

Qualche novità di formazione nell’undici iniziale dell’Inter. Davanti al soluito Handanovic, spazio a Godin che prenderà il posto dello squalificato Skriniar. Con Lui de Vrij e Bastoni. Moses e Ashley Young dovrebbero occupare le corsie laterali. In mezzo Barella e Borja Valero. Eriksen farà da collante tra centrocampo e attacco dove ci sarà il solito duo Lukaku-Lautaro Martinez. Il Brescia risponde con Joronen in porta. Sabelli, Papetti, Meteju e Semprini in difesa. Bjarnason, Tonali e Dessena in mezzo al campo. In avanti Zmrhal dovrebbe supportare capitan Torregrossa e Alfredo Donnarumma. Balotelli non ci sarà.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

Il derby lombardo Inter-Brescia sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida di San Siro potrà essere seguita anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Esistono poi altre soluzioni per seguire in diretta la partita tra Inter-Brescia. Il derby lombardo potrà essere seguito in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone. In questo secondo caso occorrerà scaricare l’applicazione per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare il match dal palinsesto. Al termine del match sarà possibile rivedere i momenti cruciali in modalità on demand.

