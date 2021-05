Inter, Brozovic attacca Calvarese: “Partita scandalosa”

Il centrocampista nerazzurro non smette di contestare l'arbitraggio

Le polemiche dopo il match tra Juventus e Inter non accennano a placarsi sui social. Nel mirino di entrambe le tifoserie c'è l'arbitraggio di Giampaolo Calvarese, autore di una condotta di gara alquanto discutibile, specialmente nella gestione degli episodi. Contestati i rigori assegnati ai bianconeri, così come l'espulsione comminata al centrocampista Rodrigo Bentancur . Insomma un vero e proprio disastro, con tutti scontenti.

A rincarare la dose ci ha pensato Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha postato sul proprio profilo Instagram: "Sempre forza Inter! Partita scandalosa!". Al commento, l'interista ha accompagnato anche l'emoji con il simbolo del pagliaccio per rendere ulteriormente l'idea di quanto l'arbitraggio di ieri proprio non gli sia piaciuto. Il giocatore è stato espulso ieri nel finale per somma di ammonizioni, mostrando anche un certo nervosismo.