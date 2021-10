Inter, Brozovic e il rinnovo in stallo: spunta il Psg…

Il croato tentenna per rinnovare

Potrebbe esserci il Paris Saint-Germain dietro l'indecisione di queste settimane di Marcelo Brozovic di fronte all'offerta di rinnovo dell' Inter . I francesi, che l'avevano già inseguito nelle scorse finestre di mercato, sarebbero interessati al centrocampista croato che potrebbe liberarsi a zero nella prossima annata. Il faccia a faccia con il padre e l'avvocatessa della quale Marcelo intende avvalersi nella negoziazione del contratto con l'Inter non è ancora andato in scena anche se, da parte nerazzurra, sembra esserci la volontà di velocizzare il tutto.

In tal senso, la spinta in più arriverebbe proprio dalla avancese parigine. Brozovic guadagna attualmente 4,2 milioni: l'Inter è pronta a offrirgliene 5 più bonus per tre anni. Una cifra importante per i nerazzurri, ma facilmente "battibile" dal Psg, che in caso di affondo sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta migliore.