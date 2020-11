Inter, Brozovic positivo al Covid

Altro calciatore positivo all’Inter. Una vera doccia gelata per la squadra nerazzurra e il tecnico Antonio Conte che perderanno per qualche giorno Marcelo Brozovic risultato positivo al Covid 19. Il calciatore era in ritiro con la nazionale croata che aveva avuto già Vida positivo, con il calciatore che ha giocato in Turchia 45′. Questo il comunicato della federazione croata: “I risultati dei test hanno mostrato due risultati positivi, per il membro della squadra Marcelo Brozovic e un membro dello staff. Entrambi sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale. L’Inter, così come gli epidemiologi svedesi, sono stati informati del test positivo“. Alla luce di questo nuovo calciatore contagiato, sicuramente le parole proferite dall’ad Beppe Marotta sull’utilizzo dei nazionali in questo momento particolare di pandemia, suonano come un sinistro presagio.