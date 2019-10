Inter, brutte notizie per Sanchez: rischia 3 mesi di stop

Brutte notizie per l’Inter e per Alexis Sanchez. Dopo l’infortunio rimediato con il Cile, per l’attaccante ex Manchester United è stata confermata la prima diagnosi: lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra.

In attesa di nuovi accertamenti, che verranno svolti nella giornata di mercoledì 16 ottobre a Barcellona, è certo che l’attaccante sarà costretto a rimanere fuori almeno fino alla sosta di novembre. Nel caso in cui venisse operato, invece, Sanchez rischierebbe uno stop di circa 3 mesi.