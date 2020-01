Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match della 21^ giornata di Serie A. A San Siro scendono in campo Inter-Cagliari. Fischio d’inizio alle 12.30. Nerazzurri e rossoblù pronti per il primo appuntamento domenicale. A pochi minuti dalla partenza, ecco le scelte dei due mister:

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-4-2): Cragno, Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Nandez, Ionita, Oliva, Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran