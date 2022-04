Inter, Calhanoglu: “Rigore contro Juventus il più importante della mia carriera”

Il centrocampista nerazzurro sul penalty decisivo contro i bianconeri

Un "doppio" rigore non facile, quello battuto, e poi segnato, da Hakan Calhanoglu nel derby d'Italia di domenica sera tra Juventus e Inter . Il centrocampista nerazzurro, nel corso di un'intervista esclusiva a SportMediaset, ha raccontato le sue sensazioni durante e dopo la partita vinta dagli uomini di Inzaghi per la 31^ giornata di Serie A.

RIGORE - "Se è stato il rigore più importante della mia carriera? Sì, è stato il rigore più importante. Ero in fiducia anche dopo aver sbagliato il primo. Sapevo che potevo fidarmi del mio tiro e sapevo che avrei segnato", ha detto Calhanoglu con grande convinzione. "Non ho pensato a non calciare la seconda volta. Ripeto, ero in fiducia".